OpenAI, yapay zeka destekli kişisel elektronik cihazlar alanındaki rekabetin tırmanmasıyla birlikte Apple’a karşı ticari sır hırsızlığı ve tedarikçi erişimini engelleme suçlamalarıyla karşı dava açtı.

Şirket, Cuma günü Kaliforniya federal mahkemesine sunduğu dilekçede Apple’ın istihdam uygulamalarının çalışanları "tuzağa düşürmek" ve rakip teknolojiler üzerinde çalışmalarını önlemek amacıyla tasarlandığını ileri sürdü.

OpenAI’a göre Apple, OpenAI’da altı ay çalıştıktan sonra şirkete geri dönen eski bir çalışan aracılığıyla gizli bilgilere ulaştı. Söz konusu çalışanın bu süre zarfında yeni bir cihaza ilişkin spesifik bilgilere ve gelecekteki donanım ürünlerine yönelik yol haritasına eriştiği ifade edildi. OpenAI, zamanlama dikkate alındığında bu belgeleri çalmanın çalışanın başlangıçta OpenAI’a katılma nedeni olabileceğinin ortaya çıktığını savundu.

İki teknoloji devi arasındaki gerilim son aylarda yükseldi

CNN'de yer alan habere göre; iki teknoloji devi arasındaki gerilim, yapay zeka ürünleri geliştirme yarışının yetenek ve özel teknoloji rekabetini artırmasıyla birlikte son aylarda yükseldi. Apple, Temmuz ayında OpenAI ve iki eski çalışan hakkında, şirketin tüketici donanımı alanına açılımına fayda sağlamak amacıyla ticari sırlarının kötüye kullanıldığı iddiasıyla dava açmış; OpenAI ise bu iddiaları reddetmişti. Dava süreci, geleneksel uygulamalar veya işletim sistemleri kullanmayabilecek gelecekteki yapay zeka cihazlarının kontrolünün kimde olacağına dair bir mücadeleye işaret ediyor.

Cuma günkü dilekçede OpenAI, Apple’ı çalışanlarını şahsi Apple cihaz ve hesapları üzerinden iş yapmaya teşvik etmekle ve ardından başka işlere geçtiklerinde iş ve kişisel hesapların düzenli şekilde ayrılmasını engellemekle eleştirdi. OpenAI, Apple’ın eski çalışanların ayrıldıktan sonra da kişisel cihaz ve hesaplarına erişimini sürdürdüğünü ve bunun rakiplere geçen çalışanları izlemek ve tuzağa düşürmek için kullanıldığını öne sürdü. Şirket ayrıca bugüne kadar 400 çalışanın Apple’dan ayrılarak OpenAI’a geçtiğini ve Apple’ın diğer çalışanları başka teknoloji şirketlerine gitmekten caydırmak ve sindirmek istediğini iddia etti.