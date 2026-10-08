Altın fiyatlarında toparlanma sinyali: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 8 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Doların zayıflaması, altın fiyatlarının son iki ayın en düşük seviyelerinden toparlanmasına katkı sağladı. Altın piyasasındaki son gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, güncel alış ve satış fiyatları da araştırılmaya başlandı.

Peki, 8 Ekim 2026 Perşembe günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne? İşte 8 Ekim 2026 Perşembe güncel altın fiyatlarında son durum...