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Altın fiyatlarında toparlanma sinyali: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 8 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Doların güç kaybetmesiyle altın fiyatları, son iki ayın en düşük seviyesinden toparlanma eğilimine girdi. Yaşanan hareketliliğin ardından gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları yeniden merak konusu oldu. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 8 Ekim 2026 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Altın fiyatlarında toparlanma sinyali: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 8 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Doların zayıflaması, altın fiyatlarının son iki ayın en düşük seviyelerinden toparlanmasına katkı sağladı. Altın piyasasındaki son gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, güncel alış ve satış fiyatları da araştırılmaya başlandı. 

Peki, 8 Ekim 2026 Perşembe günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne? İşte 8 Ekim 2026 Perşembe güncel altın fiyatlarında son durum...

1 Ons altın fiyatları 8 Ekim 2026

Ons altın fiyatları 8 Ekim 2026

Alış: 4.119,68 dolar

Satış: 4.120,28 dolar

2 8 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

8 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.525,13 TL

Satış: 6.526,08 TL

3 8 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

8 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.657 TL

Satış: 10.739 TL

4 8 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

8 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.313 TL

Satış: 21.471 TL

5 8 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

8 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 41.631,71 TL

Satış: 42.485,44 TL

6 8 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

8 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 42.478 TL

Satış: 42.779 TL

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