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Ekonomist
Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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Altın fiyatlarında yön aşağı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 12 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...

ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sıkı para politikasına işaret eden mesajları, altın piyasasında satış baskısını güçlendirdi. Peki, 12 Kasım 2026 Perşembe günü gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL? Yarım ve tam altın fiyatları hangi seviyede? Ons altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında yön aşağı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 12 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin piyasa tahminlerini aşması ve Fed yetkililerinin faiz politikasına ilişkin şahin mesajları, altın fiyatlarında aşağı yönlü baskıyı artırdı. Küresel gelişmelerin ardından yatırımcılar altın piyasasındaki son duruma odaklandı. 

Peki, 12 Kasım 2026 Perşembe günü gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Ons altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 12 Kasım 2026

Ons altın fiyatları 12 Kasım 2026

Alış: 3.978,41 dolar

Satış: 3.978,93 dolar

2 12 Kasım 2026 gram altın ne kadar oldu?

12 Kasım 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.418,60 TL

Satış: 6.419,52 TL

3 12 Kasım 2026 çeyrek altın ne kadar?

12 Kasım 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.450 TL

Satış: 10.541 TL

4 12 Kasım 2026 yarım altın fiyatları

12 Kasım 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 20.925 TL

Satış: 21.074 TL

5 12 Kasım 2026 tam altın ne kadar oldu?

12 Kasım 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 41.702,73 TL

Satış: 42.526,04 TL

6 12 Kasım 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

12 Kasım 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 41.758 TL

Satış: 42.031 TL

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Ekonomist
Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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