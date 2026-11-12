Altın fiyatlarında yön aşağı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 12 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin piyasa tahminlerini aşması ve Fed yetkililerinin faiz politikasına ilişkin şahin mesajları, altın fiyatlarında aşağı yönlü baskıyı artırdı. Küresel gelişmelerin ardından yatırımcılar altın piyasasındaki son duruma odaklandı.

Peki, 12 Kasım 2026 Perşembe günü gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Ons altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatları...