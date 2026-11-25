Microsoft CEO’su Satya Nadella, geçen çarşamba New York'ta düzenlenen New York Times DealBook Zirvesi'nde şirketin yapay zeka dönüşümü ve yeniden yapılanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zirveye ev sahipliği yapan Andrew Ross Sorkin'in sorularını yanıtlayan Nadella, yapay zeka destekli operasyonlara geçiş kapsamında yaklaşık 60 bin çalışana sunulan gönüllü ayrılık paketlerinin temel amacının "herkesin seçim yapmada söz sahibi olduğunu hissetmesini sağlamak" olduğunu söyledi.

"Herkes bir yöneticiye dönüşüyor"

Yapay zekadaki ilerlemelere rağmen yazılım mühendisliğinin gelişmeye devam edeceğini vurgulayan Nadella, yeni teknolojilerin ekiplerin organizasyon yapısını ve geliştiricilerin çalışma biçimini kökten dönüştürdüğünü ifade etti ve "Herkes bir yöneticiye dönüşüyor" değerlendirmesinde bulundu Nadella, bu değişime örnek olarak Microsoft'un Cowork AI ajanı üzerinde çalışan ve yalnızca 11 geliştiriciden oluşan ekibi gösterdi.

Elli yılı aşkın geçmişe sahip köklü bir şirketi yeniden yapılandırmanın zaman alacağını kabul eden Nadella, bu dönüşüm sürecinde bazı çalışanların ayrılmayı tercih etmesini doğal karşıladıklarını belirtti.