Altın ve döviz piyasalarındaki seyir yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. Günün ilk saatleriyle birlikte "gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 25 Şubat 2026 sabahı itibarıyla altın fiyatlarında son tablo nasıl şekillendi?
25 Şubat 2026 güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 7.309,83 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 12.299,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 24.582,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 48.326,02 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.932,00 TL