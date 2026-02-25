ARA
DOLAR
43,85
0,04%
DOLAR
EURO
51,81
0,31%
EURO
ALTIN
7343,07
0,20%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın güne hangi seviyeden başladı? 25 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın güne hangi seviyeden başladı? 25 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın ve döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Sabahın ilk saatleriyle birlikte “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün ne kadar?” sorusu yeniden gündeme geldi. Peki, 25 Şubat 2026 sabahı itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Altın güne hangi seviyeden başladı? 25 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın ve döviz piyasalarındaki seyir yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. Günün ilk saatleriyle birlikte "gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 25 Şubat 2026 sabahı itibarıyla altın fiyatlarında son tablo nasıl şekillendi? 

25 Şubat 2026 güncel altın satış fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 7.309,83 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 12.299,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 24.582,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 48.326,02 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.932,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL