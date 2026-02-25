ARA
DOLAR
43,92
0,12%
DOLAR
EURO
51,91
0,09%
EURO
ALTIN
7436,96
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • TCMB’den iki şirkete faaliyet izni, bir şirkete kapsam genişletme kararı

TCMB’den iki şirkete faaliyet izni, bir şirkete kapsam genişletme kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Logo Ödeme Hizmetleri AŞ’ye faaliyet izni verirken, Paratika Ödeme Hizmetleri AŞ’nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

TCMB’den iki şirkete faaliyet izni, bir şirkete kapsam genişletme kararı

TCMB'nin söz konusu kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu kapsamında ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilecek.

Ayrıca, aynı kanun kapsamında Logo Ödeme Hizmetleri AŞ'ye de ödeme hizmeti sunmak üzere faaliyet izni verilirken, Paratika Ödeme Hizmetleri AŞ'nin de faaliyet izni genişletildi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL