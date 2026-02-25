Meteoroloji uyardı! Kar ve sağanak yağış yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, bugün yurdun birçok bölgesinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenirken, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece düşeceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta kuvvetli, Hatay'ın batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinin yüksekleri, Düzce’nin doğusunun yüksekleri, Bolu’nun kuzeyi ve Kastamonu’nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar, Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak yağış, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşlar heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması istendi.

Ayrıca rüzgarın, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Bölgelerde hava

MARMARA

Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ile zamanla doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KAYSERİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren il genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında kuvvetli olması bekleniyor.

AĞRI °C, 2°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu gece saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

MARDİN °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı