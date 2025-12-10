Altın güne nasıl başladı? 10 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

10 Aralık 2025 sabahında altın fiyatları merak edilirken, çeyrek ve yarım altının bugünkü değeri ile gram ve ons altındaki güncel seviyeler araştırılıyor. Peki altın güne nasıl başladı? İşte altın piyasasındaki son durum...

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 5,760,92 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9,522,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19,044,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 37,856,24 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37,937,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 4,207,55 dolar

