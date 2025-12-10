ARA
Altın güne nasıl başladı? 10 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Yatırımcılar, 10 Aralık 2025 için gram, ons, çeyrek ve yarım altındaki güncel seviyeleri merak ediyor. Peki, altın güne hangi seviyelerde başladı? İşte altın cephesindeki güncel tablo...


Altın güne nasıl başladı? 10 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

10 Aralık 2025 sabahında altın fiyatları merak edilirken, çeyrek ve yarım altının bugünkü değeri ile gram ve ons altındaki güncel seviyeler araştırılıyor. Peki altın güne nasıl başladı? İşte altın piyasasındaki son durum...

Güncel altın satış fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 5,760,92 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 9,522,00 TL
  •  Yarım altın satış fiyatı: 19,044,00 TL
  •  Tam altın satış fiyatı: 37,856,24 TL
  •  Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37,937,00 TL
  •  Ons altın satış fiyatı: 4,207,55 dolar

