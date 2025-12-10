ABD 2026 petrol fiyatı tahminini yükseltti

EIA'nın "Aralık 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, gelecek yıl için ortalama varil fiyatının Brent petrolde 55,08 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolünde 51,42 dolar olacağı tahmin ediliyor.

Geçen ayın raporunda Brent petrolün ortalama varil fiyatı 54,92 dolar, WTI ham petrolün varil fiyatı ise 51,26 dolar olarak öngörülmüştü. Bu yıl için de fiyat tahmininde kısmen artışa giden EIA, Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 68,91 dolar, WTI'nın 65,32 dolar olacağını hesaplıyor. EIA, bir önceki rapora göre fiyat tahminini artırmasına rağmen gelecek yıl petrol fiyatlarının düşmeye devam edeceğini tahmin ediyor.

Rapora göre, ham petrol fiyatları, Rusya'nın petrol altyapısına yönelik artan insansız hava aracı saldırılarının ve petrol sektörüne yönelik son yaptırımların etkisine rağmen küresel petrol üretimindeki artışın baskın gelmesiyle düşüşünü sürdürecek. Küresel petrol üretimindeki yükseliş ve kış aylarında talebin azalmasının petrol stoklarındaki artışı hızlandıracağı ve gelecek aylarda ham petrol fiyatlarında daha fazla düşüşe yol açacağı tahmin ediliyor.

EIA, küresel petrol stoklarındaki artışın 2026'da günlük 2 milyon varili aşmasını bekliyor. Öte yandan, OPEC+ politikalarının ve Çin'de devam eden stratejik stok artışlarının petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlayacağı değerlendiriliyor. ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin ise bu yıl 13 milyon 610 bin varil, gelecek yıl günlük 13 milyon 530 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük 106 milyon 180 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise 103 milyon 940 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise küresel arzın günlük 107 milyon 430 bin varile, tüketimin ise 105 milyon 170 bin varil olması bekleniyor.