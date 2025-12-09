ARA
  • 2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil? Bayram başlangıç ve bitiş tarihleri

2026 yılına yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre Ramazan ve Kurban Bayramı'nın tarihleri netleşti. Vatandaşlar, resmi tatil planlarını yapabilmek için bayramların hafta içi günlere denk gelip gelmediğini merak etmektedir. Peki 2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil? Bayram başlangıç ve bitiş tarihleri


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 takvimine göre Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nın tarihleri belli oldu. 2026 yılında Ramazan ayının başlangıcı ve Bayram'ın hafta içi günlere denk gelme durumu, uzun bir tatil imkanı sunuyor. 

2026 Ramazan Bayramı Takvimi

Ramazan Bayramı'nın günleri, hafta sonu tatiliyle birleşerek uzun bir tatil imkanı yaratmaktadır.

SüreçTarihGün
Ramazan Bayramı Arifesi19 Mart 2026Perşembe (Yarım Gün)
Ramazan Bayramı 1. Gün20 Mart 2026Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün21 Mart 2026Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün22 Mart 2026Pazar

Bayramın Cuma gününe denk gelmesi sayesinde, çalışanlar için Perşembe öğleden sonrası (Arife) ile birlikte başlayan tatil, hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) ile birleşerek toplamda 3,5 günlük resmi bir tatil ve dinlenme fırsatı sunmaktadır.

