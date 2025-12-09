2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil? Bayram başlangıç ve bitiş tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 takvimine göre Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nın tarihleri belli oldu. 2026 yılında Ramazan ayının başlangıcı ve Bayram'ın hafta içi günlere denk gelme durumu, uzun bir tatil imkanı sunuyor.

2026 Ramazan Bayramı Takvimi

Ramazan Bayramı'nın günleri, hafta sonu tatiliyle birleşerek uzun bir tatil imkanı yaratmaktadır.

Süreç Tarih Gün Ramazan Bayramı Arifesi 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım Gün) Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar

Bayramın Cuma gününe denk gelmesi sayesinde, çalışanlar için Perşembe öğleden sonrası (Arife) ile birlikte başlayan tatil, hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) ile birleşerek toplamda 3,5 günlük resmi bir tatil ve dinlenme fırsatı sunmaktadır.