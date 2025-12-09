2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil? Bayram başlangıç ve bitiş tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 takvimine göre Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nın tarihleri belli oldu. 2026 yılında Ramazan ayının başlangıcı ve Bayram'ın hafta içi günlere denk gelme durumu, uzun bir tatil imkanı sunuyor.
2026 Ramazan Bayramı Takvimi
Ramazan Bayramı'nın günleri, hafta sonu tatiliyle birleşerek uzun bir tatil imkanı yaratmaktadır.
|Süreç
|Tarih
|Gün
|Ramazan Bayramı Arifesi
|19 Mart 2026
|Perşembe (Yarım Gün)
|Ramazan Bayramı 1. Gün
|20 Mart 2026
|Cuma
|Ramazan Bayramı 2. Gün
|21 Mart 2026
|Cumartesi
|Ramazan Bayramı 3. Gün
|22 Mart 2026
|Pazar
Bayramın Cuma gününe denk gelmesi sayesinde, çalışanlar için Perşembe öğleden sonrası (Arife) ile birlikte başlayan tatil, hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) ile birleşerek toplamda 3,5 günlük resmi bir tatil ve dinlenme fırsatı sunmaktadır.