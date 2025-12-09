AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? 2025 AUZEF final sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için Güz Dönemi final sınavlarının tarihleri kesinleşmiş durumdadır. Öğrencilerin vize sınavlarının ardından odaklandığı final sınavları ve sınav yerleri ile ilgili detaylar aşağıda:

2025 AUZEF final sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için Güz Dönemi final sınavlarının tarihleri kesinleşmiştir.

Güz dönemi Bitirme Sınavları (Finaller), akademik takvime uygun olarak:

27 Aralık 2025 Cumartesi

28 Aralık 2025 Pazar

tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Öğrenciler, vize sınavlarının ardından bu finallere hazırlanırken, sınav yerlerinin ve giriş belgelerinin yayımlanmasını da yakından takip etmektedir.

AUZEF sınav yerleri belli oldu mu?

Sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri, sınav tarihlerine yaklaşık bir hafta kala AUZEF'in resmi sistemleri üzerinden erişime açılacaktır. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında, aşağıdaki adımları takip ederek belgenizi alabilirsiniz:

Adres: Belgelerinizi auzefsinav.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden alabilirsiniz.

Giriş Bilgileri: Sisteme giriş yapmak için AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizi kullanmanız gerekmektedir.

Sınav giriş belgesinde, sınav yeri, salon bilgileri ve seans saatleriniz yer alacaktır. Belgelerin, sınavdan yaklaşık bir hafta önce (tahmini 20 Aralık civarında) yayımlanması beklenmektedir.