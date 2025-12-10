Genel sağlık sigortalıların aldıkları tedavilerde hastanelere ödenen bedellerde artışa gidildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), genel sağlık sigortalıların aldıkları tedavi karşılığında hastanelere ödenen bedellerde artışa gittiklerini duyurdu.

SGK tarafından yapılan açıklamada, tedavilere ilişkin karşılanan bedellerde yüzde10 ila yüzde 55 oranında, yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelerin bedellerinde ise yüzde 10 ila yüzde 85 oranında artış gerçekleştirildiği ifade edildi.

"Sağlık hizmetlerinde toplam 110 milyar TL iyileşme sağlandı"

Söz konusu düzenlemelerle bedeli karşılanan sağlık hizmetlerinde toplam 110 milyar TL tutarında iyileştirme sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzca genel sağlık sigortalılarının aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellerde yaptığımız artışlar ile toplam 110 milyar TL iyileştirme sağladık.

Yoğun bakım tedavi bedellerinde yüzde 55, palyatif bakım tedavi bedellerinde yüzde 40, diyaliz ve kan ürünleri bedellerinde yüzde 35, ayakta tedavi muayene bedellerinde yüzde 30 ve diğer çeşitli ödenen bedellerde yüzde 10 ile yüzde 30 arasında artış yaptık.

Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödenen bedellerde yüzde 10–yüzde 85 aralığında artış sağladık.

Milletimizin sağlığı ve refahı için durmadan çalışmaya devam ediyoruz."

Genel sağlık sigortalılarımızın aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellerde artışa gittik.



📍 Tedavilere ilişkin karşılanan bedellerde %10 ila %55 oranında artış sağladık.



📍 Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelerin bedellerinde %10 ila %85 oranında… pic.twitter.com/u7oWblePMQ — SGK (@sgksosyalmedya) December 9, 2025

Bakan Işıkhan: "Önemli bir iyileşmeyi tamamlamış olduk"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya dair yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızı dünya standartlarında daha etkin ve kapsamlı hizmetler ile buluşturmak için yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk." ifadelerini kullandı.