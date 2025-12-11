Altın güne nasıl başladı? 11 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

11 Aralık 2025 sabahında altın piyasası yeniden yatırımcıların odağına yerleşti. Gram, ons, çeyrek ve yarım altının güne hangi seviyelerden başladığı takip edilirken, altın cephesindeki güncel tablo piyasalara yön veren başlıklar arasında yer alıyor. Peki, altın güne nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 5,779,57 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9,561,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19,116,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 37,901,95 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38,086,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 4,215,20 dolar

