BYD'den dikkat çeken haber: Gözler tekrar Manisa'da

Auto Show'dan Hırant Kasapoğlu'nun haberine göre BYD'nin Macaristan Szeged'deki üretim tesisinin, imalat hattı ekipmanları, dün (9 Aralık'ta) Macaristan'a ulaştı. Son alınan bilgilere göre, deneme üretimi ilk çeyrekte, seri üretim ise ikinci çeyrekte başlayacak. Eylül ayındaki IAA fuarında, Başkan Yardımcısı Stella Li, uretimin 2025 sonunda başlayacağı açıklamıştı.

Habere göre İlk üretilecek model Dolphin Surf olacak. Bunu Atto 3, Dolphin, Seal ve Seal U modelleri takip edecek. BYD bu fabrikada 2028'e kadar 12 modele ulaşmayı planlıyor. Maksimum kapasite ise yılda 300 bin adet olacak. Görünüşe göre BYD'nin Macaristan fabrikası elektrikli modeller üzerine yoğunlaşacak. DM-i modeller uretim görevi ise Avrupa'daki ikinci tesise (Manisa veya İspanya) verilebilir.

MACARİSTAN'I 2023'TE DUYURMUŞTU

BYD, Macaristan fabrikası kararını Aralık 2023'te duyurmuştu. Bundan tam 2 yıl sonra hattın kurulması çalışmaları devreye girdi.

ŞİMDİ GÖZLER MANİSA'DA

Şimdi Manisa fabrikası da Eylül 2026'da seri üretime geçebilecek mi? sorusu akıllara geldi.

İHA'nın haberine göre geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmaya göre Çinli otomotiv devi BYD, Manisa’da 1 milyar dolar tutarında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil fabrikası ile Ar-Ge merkezi kurmayı, tesiste yıllık 150 bin araç üretmeyi ve doğrudan yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlamayı taahhüt etmişti. 2026 yılı sonuna kadar fabrikanın tamamlanarak üretime başlayacağını açıklayan Çinli otomotiv firması, fabrikanın özellikle Avrupa pazarına yönelik ihracat üssü haline getirmeyi hedefliyor.