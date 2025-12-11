Ciro endeksleri ekim ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ekim ayına ait ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı ekim ayında yıllık yüzde 35,4 oranında artış gösterdi.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; ekim ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,1, inşaat ciro endeksi yüzde 35,1, ticaret ciro endeksi yüzde 37,6 ve hizmet ciro endeksi yüzde 38,7 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 0,6 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı ekim ayında aylık yüzde 0,6 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; ekimde aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,8 inşaat ciro endeksi yüzde 1,4 arttı. Ticaret ciro endeksi ise yüzde 0,4 azalırken, hizmet ciro endeksi yüzde 3,8 artış gösterdi.