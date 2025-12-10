ARA
18 yaşında: Kurduğu iş ayda 1.4 milyon dolar kazanıyor

CNBC'nin haberine göre ABD'de 18 yaşındaki CEO'nun kurduğu uygulama ayda 1.4 milyon dolar kazandırıyor.


Son Güncellenme:
18 yaşında: Kurduğu iş ayda 1.4 milyon dolar kazanıyor

Habere göre Zach Yadegari, Cal AI adlı bir kalori takip uygulamasının kurucu ortağı ve CEO’su. Uygulamayı geçen yıl mayıs ayında ailesinin New York'taki evinde hayata geçirmiş.

Habere göre Cal AI kullanıcıları yemeklerinin fotoğraflarını yüklüyor ve uygulamanın yapay zeka tabanlı yazılımı, toplam kalori miktarını tahmin ediyor. Yadegari, uygulamanın doğruluk oranının %90 olduğunu iddia ediyor. 2024 Mayıs ayında piyasaya sürülen uygulama, Apple ve Google Play mağazalarından ücretsiz olarak indirilebiliyor. Abonelik ücreti aylık 2,49 dolar veya yıllık 29,99 dolar.

Habere göre Cal AI’nin 30 çalışanı var. Apple ile Google Play’in kesintilerinin ardından aylık yaklaşık 1.4 milyon dolar brüt gelir elde ediyor.

Yadegari, 2024 Ağustos ayında Miami Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimine başlamış.

7 YAŞINDA KODLAMA ÖĞRENMİŞ

Makaleye göre ailesi, onu, çevrimiçi oyunlara olan sevgisinden ilham alarak 7 yaşında yazılım kodlamayı öğrenmesi için bir yaz kampına göndermiş. 
 

