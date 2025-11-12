ARA
DOLAR
42,24
0,06%
DOLAR
EURO
48,96
0,04%
EURO
GRAM ALTIN
5609,85
0,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
10703,48
1,20%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın güne nasıl başladı? 12 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Altın güne nasıl başladı? 12 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Haftanın üçüncü işlem gününde altın yatırımcılarının gözü fiyatlarda. Gram, çeyrek ve ons altının 12 Kasım 2025 sabahındaki güncel değerleri merak ediliyor. İşte 12 Kasım 2025 altın fiyatlarında son durum...


Altın güne nasıl başladı? 12 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasında yön arayışı sürüyor. Yatırımcılar, 12 Kasım 2025 sabahı itibarıyla gram, çeyrek ve ons altın fiyatlarındaki güncel seyri yakından takip ediyor. Peki 12 Kasım 2025 sabahında altın fiyatlarında son durum ne oldu? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,5 artışla 5 bin 606 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 581 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 480 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 770 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 azalışla 4 bin 112 dolarda seyrediyor.

ABD'de hükümetin açılacağına yönelik gelişmelerle azalan belirsizlikler ve güçlenen dolarla alternatif maliyeti artan altın fiyatlarında gerileme görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 950 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL