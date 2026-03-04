İftara ne kadar kaldı? 4 Mart 2026 Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati

2026 Ramazan ayının gelişiyle birlikte İstanbul'da oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı güncel vakitler netleşti. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayında, İstanbul için 4 Mart 2026 Çarşamba gününe ait imsak (sahur bitimi) ve iftar saatleri şu şekildedir:
Günün en huzurlu anına çok az bir zaman kaldı. İstanbul’da iftar sofrasına oturmak için artık yaklaşık 45 dakikalık bir sabır süresi kalmış görünüyor.
Türkiye’nin üç büyük ili için 4 Mart 2026 (Ramazan'ın 14. günü) iftar vakitlerini tek bir tabloda şu şekilde özetleyebiliriz:
|Şehir
|İftar Vakti (4 Mart)
|Kalan Süre (Yaklaşık)
|Ankara
|18:50
|İftar saati geldi/geçti
|İstanbul
|19:05
|45-50 Dakika
|İzmir
|19:14
|55-60 Dakika
İftar ve Sahur Planlamasının Önemi
Belirttiğin gibi, Ramazan ayı boyunca imsakiye takvimi sadece bir zaman çizelgesi değil, aynı zamanda günlük yaşamın akışını belirleyen bir rehber görevi görüyor:
Zaman Yönetimi: Özellikle metropollerde trafik yoğunluğu, iftardan önceki son 1 saatte zirveye ulaştığı için vatandaşlar planlarını bu saatlere göre şekillendiriyor.
İbadet ve Sosyalleşme: Sahur saatleri uykunun bölünme düzenini, iftar saatleri ise aile ve dost meclislerinin bir araya gelme zamanını belirliyor.
Manevi Hazırlık: İftar saatinin yaklaşmasıyla beraber mutfaklardaki telaş, yerini sofradaki manevi bekleyişe bırakıyor.