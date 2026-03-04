İftara ne kadar kaldı? 4 Mart 2026 Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati

İftar ve Sahur Planlamasının Önemi

Belirttiğin gibi, Ramazan ayı boyunca imsakiye takvimi sadece bir zaman çizelgesi değil, aynı zamanda günlük yaşamın akışını belirleyen bir rehber görevi görüyor:

Zaman Yönetimi: Özellikle metropollerde trafik yoğunluğu, iftardan önceki son 1 saatte zirveye ulaştığı için vatandaşlar planlarını bu saatlere göre şekillendiriyor.

İbadet ve Sosyalleşme: Sahur saatleri uykunun bölünme düzenini, iftar saatleri ise aile ve dost meclislerinin bir araya gelme zamanını belirliyor.

Manevi Hazırlık: İftar saatinin yaklaşmasıyla beraber mutfaklardaki telaş, yerini sofradaki manevi bekleyişe bırakıyor.