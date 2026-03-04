ARA
  İftara ne kadar kaldı? 4 Mart 2026 Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati

İftara ne kadar kaldı? 4 Mart 2026 Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati

2026 yılı Ramazan ayının gelişiyle birlikte İstanbul için ibadet saatleri netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, 4 Mart 2026 Çarşamba günü (Ramazan'ın ilk günleri) için İstanbul imsak ve iftar vakitleri belli oldu. Peki İftara ne kadar kaldı? 4 Mart 2026 Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati

İftara ne kadar kaldı? 4 Mart 2026 Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati

2026 Ramazan ayının gelişiyle birlikte İstanbul'da oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı güncel vakitler netleşti. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayında, İstanbul için 4 Mart 2026 Çarşamba gününe ait imsak (sahur bitimi) ve iftar saatleri şu şekildedir:

Günün en huzurlu anına çok az bir zaman kaldı.  İstanbul’da iftar sofrasına oturmak için artık yaklaşık 45 dakikalık bir sabır süresi kalmış görünüyor.

Türkiye’nin üç büyük ili için 4 Mart 2026 (Ramazan'ın 14. günü) iftar vakitlerini tek bir tabloda şu şekilde özetleyebiliriz:

Şehirİftar Vakti (4 Mart)Kalan Süre (Yaklaşık)
Ankara18:50İftar saati geldi/geçti
İstanbul19:0545-50 Dakika
İzmir19:1455-60 Dakika

İftar ve Sahur Planlamasının Önemi

Belirttiğin gibi, Ramazan ayı boyunca imsakiye takvimi sadece bir zaman çizelgesi değil, aynı zamanda günlük yaşamın akışını belirleyen bir rehber görevi görüyor:

Zaman Yönetimi: Özellikle metropollerde trafik yoğunluğu, iftardan önceki son 1 saatte zirveye ulaştığı için vatandaşlar planlarını bu saatlere göre şekillendiriyor.

İbadet ve Sosyalleşme: Sahur saatleri uykunun bölünme düzenini, iftar saatleri ise aile ve dost meclislerinin bir araya gelme zamanını belirliyor.

Manevi Hazırlık: İftar saatinin yaklaşmasıyla beraber mutfaklardaki telaş, yerini sofradaki manevi bekleyişe bırakıyor.

 5 Mart Perşembe günü İstanbul'da sahur saati 06:01 olacak.
