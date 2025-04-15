ARA
DOLAR
38,10
0,18%
DOLAR
EURO
42,97
-0,46%
EURO
GRAM ALTIN
3945,50
0,51%
GRAM ALTIN
BIST 100
9393,79
-0,32%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın güne nasıl başladı? 15 Nisan altın fiyatları

Altın güne nasıl başladı? 15 Nisan altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 949 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 530 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 990 liradan satılıyor.

15 Nisan 2025 | 10:21
Altın güne nasıl başladı? 15 Nisan altın fiyatları

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 3 bin 926 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 3 bin 949 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 530 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 990 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 3 bin 229 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ABD'nin ticaret tarifelerini ertelemesi sonrasında müzakerelere yönelik artan iyimserliklerin etkisiyle varlık fiyatlarında pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'nin korumacı ticaret politikası kapsamında attığı adımlar, yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, ülkelerin müzakere arayışlarına yönelik haber akışı yakından takip ediliyor. Karşılıklılık esaslı tarifelerin yarı iletken ve bazı teknoloji ürünlerine uygulanmayacağının açıklanmasının ardından artan risk iştahı piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, yatırımcıların tarifelere yönelik haber akışının oluşturduğu oynaklıkların etkilerini sınırlamak amacıyla, güvenli liman varlıklara yönelik taleplerinin arttığını bildirdi.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew Ekonomik Güven Endeksi, Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, ABD'de New York Fed İmalat Endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 250 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 200 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3945,5 0,51%
  • ALTIN ONS 3221,19 0,33%
  • BIST 100 9393,79 -0,32%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,201 0,144%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39509 0,54775%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,55 0,4441%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,0974 0,1759%
  • EURO/DOLAR 1,1278 -0,6479%
  • EURO/TURK LIRASI 42,9666 -0,4618%
  • STERLIN/DOLAR 1,32189 0,22176%
Borsa Haberleri
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti: 4,47 TL
Anadolu Efes (AEFES) temettü tarihi kesinleşti: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Haftanın temettü takvimi: Bu hafta hangi şirketler temettü verecek? İşte 14-18 Nisan temettü programı
Türk Traktör bilanço tarihi belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Yatırım araçlarında haftanın şampiyonu
Doğan Holding'te temettü kararı kesinleşti
Dün 2 şirket temettü teklifini duyurdu
GERİ
İLERİ
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti: 4,47 TL
Anadolu Efes (AEFES) temettü tarihi kesinleşti: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Haftanın temettü takvimi: Bu hafta hangi şirketler temettü verecek? İşte 14-18 Nisan temettü programı
Türk Traktör bilanço tarihi belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Yatırım araçlarında haftanın şampiyonu
Doğan Holding'te temettü kararı kesinleşti
Dün 2 şirket temettü teklifini duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL