  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın güne nasıl başladı? 15 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Altın güne nasıl başladı? 15 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında haftanın dördüncü işlem gününde fiyat hareketleri yakından izlenirken, yatırımcılar iç piyasadaki güncel seviyelere odaklandı. Peki, 15 Ocak 2026 sabahı itibarıyla gram, çeyrek ve ons altın kaç lira oldu?


Son Güncellenme:
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 6 bin 431 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,5 değer kaybıyla 6 bin 397 lira seviyesinde.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 604 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 254 liradan satılıyor. Altının onsu dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 kayıpla 4 bin 606 dolardan işlem görüyor.

Güvenli liman varlıklarına talep azalıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda tonunu biraz yumuşatması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma gibi bir planının olmadığını belirtmesi güvenli liman varlıklara talebin azalmasına neden oldu.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde İran'daki "infazların" durdurulduğu bilgisinin kendilerine iletildiğini belirterek, askeri seçeneklerin halen masada olup olmadığına ilişkin, "Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz." dedi.

Analistler, değerli metallerdeki son geri çekilmelere karşın altındaki yükseliş eğiliminin bu yıl da devam edebileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

