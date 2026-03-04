"Türkiye etraftaki ateş çemberi içinde tam bir istikrar abidesi olarak parlıyor"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) öncülüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Texhibition İstanbul Fuarı’nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 130-140 yıl önce tekstil sektörüyle imalat sanayisinde yola çıkıldığını ve o nedenle bu sektörü sonuna kadar desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Zaman zaman içeride ya da dışarıdaki nedenlerle bazı dönemler yapısal sorunlar ortaya çıkabildiğini belirten Bolat, "Hükümetimiz el birliğiyle Türkiye ekonomisinin büyümesi, ihracatının artması, istihdamının artması ve daha fazla döviz kazanmak için çabalarını, hedeflerini, programlarını ortaya koyuyor." diye konuştu.

Bolat, Türkiye'nin batıda Fas'tan doğuda Çin'e kadar olan coğrafyada en gelişmiş sanayi ülkesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz sanayimizle geçen yıl 273,4 milyar dolar ihracat yaptık ve bu ihracatın yüzde 93’ü sanayi ürünleriydi. Yine hizmetler sektöründe 122,6 milyar dolar ihracat yaptık. Toplamda 400 milyar dolara yaklaşmıştık. Bu yıl içinde 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı hedefimizi gerçekleştirmek için sizlerle birlikte çok büyük gayret ve çalışmanın içindeyiz. Geçen yıl bütçemizin yüzde 60’ını Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımıza desteklerde kullandık.

Bu çok önemli bir oran ve hükümet olarak KOBİ’ler için başta tekstil, hazır giyim, ayakkabı, mobilya sektörlerinde istihdamı korumak kaydıyla kişi başına 2 bin 500 lira destek verdik. Yüzde 2’lik Merkez Bankasına verilecek döviz değişiminde primi yüzde 3’e çıkardık. Bütün bu sektörlerdeki büyük ölçekli işletmeler de dahil olmak üzere, 2 bin 500 lira çalışan başına desteği 3 bin 500 liraya çıkardık. Geçen hafta hükümetimiz 100 milyar liralık KGF kredi paketini hazırladı. Piyasa şartlarından çok iyi oranlarda, firma başına 50 milyon lira üst limitli olarak bu destek 36 ay vadeli şekilde sizlerin istifadesine sunuldu."

Ticaret Bakanlığı olarak fuarlara destek verdiklerini belirten Bolat, "Hatırlarsanız 1,5 yıl önceki fuarda Texhibition ve İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nı prestijli fuar ilan etmiştik." dedi.

Fuara katılım desteğindeki üst limit rakamını 2026 yılı için 1 milyon 293 bin liraya yükseltmiş olduklarını aktaran Bolat, bunun faydasını gördüklerini, bu yıl fuarların çok canlı başladığını ifade etti.

"Ocak ayından bu yana bütün fuarlara çok yoğun ilgi var"

Ticaret Bakanı Bolat, ocak ayından bu yana bütün fuarlara çok yoğun ilgi olduğunu ve siparişler alındığını bildirdi.

Bolat, "Prestijli fuar desteğinden yararlanmak istenmez, 'başka bir fuarda bu hakkı kullanmak istiyorum' denirse de 393 bin liraya kadar yine Ticaret Bakanlığı desteği var." şeklinde konuştu.

Fuar organizatörü yurt dışında, yurt içinde tanıtım yapsın, buraya alıcıları davet etsin diye organizasyonun tanıtım giderlerine de yüzde 50'ye kadar destek verdiklerini belirten Bolat, bu rakamın da yurt dışı tanıtımlarda 7,5 milyon lira üst limite, yurt içi tanıtımlarda da yaklaşık 2,5 milyon lira üst limite kadar geçerli olduğunu aktardı.

Bolat, OECD, G20, Avrupa Birliği'ndeki ülkelerle mukayese edildiğinde Türkiye'nin büyüme yarışında ilk 3’ün içinde olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şubat ayında ihracatımızda yaklaşık 340 milyon dolarlık artış oldu. Şubat rekorunu sadece 27 milyon dolarla kaçırdık. İki yıl önce şubat ayı 29 gün çekiyordu. Bu yıl 28 günlük bir şubat yaşadık. Bu dezavantajdan kaynaklandı. Biraz mücevherat ve rafine petrol ürünleri ihracatımızda az da olsa düşüş yaşandı. Onun dışındaki sektörlerin çoğunda ihracat artışı var. Bu da sevindirici.

Türkiye, dünyanın ve bölgemizin içinde bulunduğu bu karmaşık ortamda ve etraftaki ateş çemberi içinde tam bir istikrar abidesi olarak parlıyor. Hükümetimiz huzur ve sükunet içinde, istikrarla başarıyla yönetiyor ve ekonomiyi büyütmeye, halkımızın milli gelirini, kişi başına milli geliri yükseltmeye devam ediyor. Türkiye 1,6 trilyon dolarlık bir gelire sahiptir."

Ticaret Bakanı Bolat, 10-20 yıl önce böyle bir rakamın hayal bile edilemez olduğunu, kişi başına milli gelirin 2025 yılı sonunda 18 bin 40 dolara, ihracatın mal ve hizmetler bazında 400 milyar dolara geldiğinin altını çizdi.

40 yıllık terör sorununun ortadan kaldırıldığına işaret eden Bolat, "Huzur olmazsa, asayiş bozulursa ekonomi de olmaz. Herkes bunun bilincindedir. O nedenle bütün bu yapılanlar halkımızın, vatandaşlarımızın takdirine her zaman mazhar oldu." dedi.

Bölgede büyük bir ateş çemberinin tam ortasında Türkiye'nin bulunduğunu ifade eden Bolat, "Son birkaç yıla baktığımızda kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzda ve batımızda maalesef çatışmaların, bölgesel savaşların, krizlerin yoğun bir şekilde olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz hiçbir komşumuzun ve dünya ülkelerinin ateş içinde olmasını asla istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 23 yıldır dış politikamızın esası bölgesel barış, küresel barıştır. Komşumuz İran’a yönelik olarak İsrail üzerinden yoğun bir saldırı oldu ve burada İran tarafının da Körfez ülkelerine, bölge ülkelerine yönelik ateş açması söz konusu oldu. Bu anlamda biz bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini, ateşkesin sağlanmasını gerçekten güçlü bir şekilde istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanlığımız yoğun diplomasi yürütüyorlar. Halklarımızın, bölgedeki halkların daha fazla kan dökülmesine ihtiyacı yok. Mübarek ramazan ayında bu saldırılar gerçekten büyük bir infiale sebebiyet verdi."

Konuşmasının ardından Bakan Bolat, fuar alanını ziyaret etti.