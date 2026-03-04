TOKİ’nin 81 ilde hayata geçirdiği 500 bin konutluk “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında kura çekimleri sürüyor. Projeye başvururken 5 bin TL ücret yatıran vatandaşlar ise kurada isimlerinin çıkmaması ya da başvurularını iptal etmeleri halinde ücret iadesinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, TOKİ başvuru parası iadesi nasıl alınır, ödemeler ne zaman hesaplara yatırılır? İşte detaylar…

Başvuru ücreti iadesi ne zaman yapılıyor?

TOKİ başvuru ücretini geri almak isteyen vatandaşlar, yatırdıkları başvuru ücretini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü ile 1 hafta içerisinde alabiliyor.

İadeler banka şubeleri, mobil bankacılık veya ATM'ler üzerinden yapılabiliyor.

Ücret iadesi hangi kanallar üzerinden gerçekleşiyor?

Ücret iadesi talebinde bulunan vatandaşlar başvuru yaptığı bankanın herhangi bir şubesinden iade talep edebiliyor.

Bunun yanında, birçok banka mobil uygulamaları ya da internet şubesi üzerinden iade talebi alabiliyor. Ayrıca, bazı bankalar ATM'ler aracılığıyla kartsız işlemler menüsü kullanılarak başvuru bedeli iadesi yapabiliyor.

TOKİ iade ekranı

Halkbank gibi bazı bankalar, iade süreçleri için vatandaşlara özel bir online iade ekranı sunuyor. İade talebinde bulunmak isteyenler söz konusu ekran üzerinden T.C. kimlik numaraları ve cep telefonu numaralarıyla talep oluşturabiliyor. Bu şekilde vatandaşlar başka bir işleme gerek kalmadan iade sürecini başlatmış oluyor.

Ücret iadesi sürecinde nelere dikkat edilmeli?

TOKİ başvuru ücreti iade sürecinde vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Bunlardan ilki, İade edilecek ücretin yatırılacağı IBAN numarasının, başvuru sahibine ait olması. Başka bir kişiye ait IBAN numarasıyla iade işlemi yapılamadığı için IBAN numarasının başvuru sahibine ait olması gerekiyor.

Başvuru ücreti 5 bin TL herhangi bir kesinti olmadan tamamen geri iade ediliyor.