Altın güne nasıl başladı? 16 Nisan altın fiyatları

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 3 bin 954 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 2 artışla 4 bin 32 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 670 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 580 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün 3 bin 395 doları görerek rekor kırmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,9 artışla 3 bin 390 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki tarifelere dayalı ticaret savaşı, küresel çapta ana gündem olmaya devam ediyor. Karşılıklı adımlarla restleşmeye dönüşen tarife politikalarında her yeni haber akışı, piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, artan ticaret savaşı gerginliği ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler güvenli liman varlıklara olan talebi arttırıyor.

Öte yandan, tarifelerin küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki olası olumsuz etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını korurken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi. Konuşmadan Bankanın makroekonomik projeksiyonlarına dair ipuçları aranacak.

Analistler, ABD'de tarifelerin etkisiyle fiyatlarda yakın vadede artış görülebileceği ve enflasyon ile resesyon arasında politika oluşturmaya çalışan Fed'in politika alanını daraltabileceği endişelerinin sürdüğünü belirterek, para piyasalarında Bankanın yıl genelinde yapacağı faiz indirimleri sayısına yönelik beklentinin hala 4 olduğunu ancak bu tahminlerin güç kaybettiğini kaydetti.

Bu gelişmelerle para piyasalarında Fed'in mayıs ayında politika faizinde değişim yapmayacağı tahmin edilirken, haziran ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi yüzde 85 ihtimalle fiyatlanıyor.

Analistler, söz konusu belirsizlik ortamının hem makroekonomik göstergeleri olumsuz etkileyebileceğini, hem de doların diğer büyük para birimleri karşısında zayıflamasına neden olabileceğini aktararak, yaşanan gelişmelerin altının ons fiyatını desteklediğinin altını çizdi.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, Avro Bölgesi'nde ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de sanayi üretiminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 430 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 380 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.