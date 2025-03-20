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Altın güne nasıl başladı? 20 Mart altın fiyatları…

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 725 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 370 liradan satılıyor.

20 Mart 2025 | 10:34
Son Güncellenme: 20 Mart 2025 | 10:39
Altın güne nasıl başladı? 20 Mart altın fiyatları…

Dün dolar/TL ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,6 değer kazanarak 3 bin 708 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 725 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 370 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı bugün 3 bin 57,41 dolar seviyesini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 3 bin 49 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutması varlık fiyatlarında etkili olurken, gözler bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Fed, dün, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, Bankanın federal fon oranına ilişkin tahminlerini değiştirmemesi, bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ortaya koydu.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, tarifelerin enflasyonun düşürülmesinde ilerleme kaydedilmesini geciktirebileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde'ın konuşması, BoE'nin faiz kararı ve BoE Başkanı Bailey'in açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin piyasaların odağında bulunacağını kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 60 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 20 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. AA

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THY'den geri alım açıklaması
Logo Yazılım'dan temettü kararı
SPK'dan geri alımlarla ilgili düzenleme
TAB Gıda'dan temettü kararı
Agesa Hayat ve Emeklilik temettü kararını duyurdu
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Bir şirketten daha temettü kararı var
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