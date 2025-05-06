Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirime göre şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1764750 TL, net 0,1500036 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,0500012 TL olacak. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi 9 Mayıs. Diğer taksitler için ödeme tarihleri 31 Temmuz ve 31 Ekim.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Genel Kurulumuz, 2024 yılı hesap dönemi karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifini onaylamıştır" denildi.