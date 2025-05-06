Hem bedelli hem bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.'den yapılan bildirime göre şirket yönetim kurulu bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şirket yönetimin kurulunun bugünkü toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1.000.000.000.- TL(Bir milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 53.611.826.-TL (Elli üç milyon Altı yüz on bir bin Sekiz yüz yirmi altı TürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin; %100 (bedelli) oranında 53.611.826.- TL'lik kısmı nakden karşılanmak ve %150 oranında (bedelsiz) 80.417.739.-TL'lik kısmı "Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler" kaleminden karşılanmak suretiyle toplam 134.029.565.- TL artırılarak 187.641.391.- (YüzseksenyedimilyonAltıyüzkırkbirbinÜçyüzdoksanbir)TL'ye çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada "Artırılan 134.029.565.- TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 134.029.565.- adet payın tamamının 1 TL nominal bedelli nama yazılı pay olarak ihraç edilmesine, 53.611.826.- TL tutarındaki bedelli sermaye artırımı kapsamında, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının kullanılmasında 1 (bir) TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 (bir) TL olarak belirlenmesine, bu suretle çıkarılan paylara ilişkin bedellerin nakden ve tamamen ödenmesine" karar verildiği bilgisi verildi.