ARA
DOLAR
38,60
0,09%
DOLAR
EURO
43,90
0,60%
EURO
GRAM ALTIN
4234,92
2,46%
GRAM ALTIN
BIST 100
9134,68
0,25%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var

Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var

Borsa İstanbul'da temettü açıklayan 3 hissede nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın, yani 7 Mayıs 2025 Çarşamba. İşte o şirketler:

06 Mayıs 2025 | 17:27
Son Güncellenme: 06 Mayıs 2025 | 17:55
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GMTAS)
Pay başına brüt 0,60 TL, net 0,51 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi ise 9 Mayıs 2025.

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL)
3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,3999999 TL, net 0,3399999 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,1133333 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi 9 Mayıs.

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (OMD, OSMEN)
Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1764750 TL, net 0,1500036 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,0500012 TL olacak. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi 9 Mayıs. Diğer taksitler için ödeme tarihleri 31 Temmuz ve 31 Ekim.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4234,92 2,46%
  • ALTIN ONS 3412,48 2,36%
  • BIST 100 9134,68 0,25%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,577 -0,781%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37808 -0,31611%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81,5 0,4189%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,5998 0,0944%
  • EURO/DOLAR 1,136 0,3986%
  • EURO/TURK LIRASI 43,8964 0,6036%
  • STERLIN/DOLAR 1,33641 0,51181%
Borsa Haberleri
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
Nisanda borsada otomotiv şirketleri arasında tek şirket kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Galatasaray borsada da yatırımcısını üzmedi
Bir şirkette daha temettü tarihi belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
Nisanda borsada otomotiv şirketleri arasında tek şirket kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Galatasaray borsada da yatırımcısını üzmedi
Bir şirkette daha temettü tarihi belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL