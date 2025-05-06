Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GMTAS)

Pay başına brüt 0,60 TL, net 0,51 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi ise 9 Mayıs 2025.

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL)

3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,3999999 TL, net 0,3399999 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,1133333 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi 9 Mayıs.

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (OMD, OSMEN)

Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1764750 TL, net 0,1500036 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,0500012 TL olacak. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi 9 Mayıs. Diğer taksitler için ödeme tarihleri 31 Temmuz ve 31 Ekim.

