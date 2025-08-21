Altın güne nasıl başladı? 21 Ağustos altın fiyatları

Altının gram fiyatı dün günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 4 bin 407 liradan tamamlamıştı. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4 bin 390 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 240 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 840 liradan satılıyor.

Altının onsu, güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,3 azalışla 3 bin 337 dolardan işlem görüyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 300 dolar seviyesinin destek, 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.