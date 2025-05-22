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Altın güne nasıl başladı? 22 Mayıs altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 155 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 883 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 403 liradan satılıyor.

22 Mayıs 2025 | 10:37
Altın güne nasıl başladı? 22 Mayıs altın fiyatları

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 4 bin 144 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 4 bin 155 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 883 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 403 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazanarak 3 bin 325 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'deki kapsamlı vergi tasarısının ülkenin bütçe açığını artırabileceği ve mali istikrarı etkiyebileceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor.

Yurt içinde, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın bugün İstanbul Finans Merkezi (İFM) TCMB yerleşkesinde yapacağı yılın 2. Enflasyon Raporu sunumu, yatırımcıların odağında bulunuyor.

Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2025 sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında enflasyon tahmin aralıklarının alt ve üst noktalarının 2025 yılı için yüzde 19 ve yüzde 29'a, 2026 yılı için ise yüzde 6 ve yüzde 18'e karşılık geldiği bildirilmişti.

Analistler, bugün yurt içinde yılın 2. Enflasyon Raporu, kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 220 dolar seviyesinin destek, 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

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Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) temettü tarihi belli oldu
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