ARA
DOLAR
39,64
0,06%
DOLAR
EURO
46,07
0,44%
EURO
GRAM ALTIN
4230,44
-1,41%
GRAM ALTIN
BIST 100
9398,88
2,82%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın güne nasıl başladı? 24 Haziran altın fiyatları

Altın güne nasıl başladı? 24 Haziran altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 228 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 10 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 10 liradan satılıyor.

24 Haziran 2025 | 10:09
Altın güne nasıl başladı? 24 Haziran altın fiyatları

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 4 bin 291 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,5 azalışla 4 bin 228 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 10 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 10 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 1,6 düşüşle 3 bin 317 dolardan işlem görüyor.

Taraflarca henüz doğrulanmayan İsrail-İran ateşkes anlaşmasının ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulması, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Trump, sabaha karşı yaptığı paylaşımda İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.

Bunula birlikte, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşmanın söz konusu olmadığını belirterek, İran'ın askeri operasyonlarını durdurmasına ilişkin nihai kararın daha sonra verileceğini söyledi.

İsrail hükümeti ise İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

Analistler, piyasaların tam ateşkese inandığını ve bu durumun varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtirken, taraflardan gelecek haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 280 dolar seviyesinin destek, 3 bin 360 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4230,44 -1,41%
  • ALTIN ONS 3319,53 -1,47%
  • BIST 100 9398,88 2,82%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,927 -0,838%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37132 -0,15763%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,66 0,4569%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,6387 0,059%
  • EURO/DOLAR 1,1613 0,3001%
  • EURO/TURK LIRASI 46,0692 0,4411%
  • STERLIN/DOLAR 1,36132 0,64506%
Borsa Haberleri
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?
GERİ
İLERİ
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL