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Ceren Oral




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BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?

Küresel ekonomiyi tehdit eden İsrail-İran savaşı, yatırımcıların yön arayışını da etkiliyor. Bu dönemde BES yatırımcılarına çoklu varlık sınıflarına yayılmış, dengeli bir portföy öneriliyor. Uzmanlara göre; borsaların geldiği seviyeler nedeniyle hisse içeren fonlarda ağırlık artırılması ise orta/uzun vadede ciddi getiri sağlayabilir.

22 Haziran 2025 | 12:00
BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?

Piyasaların ve özellikle de yerel varlıkların ana odağında, fiyatlaması en güç başlık olan ‘jeopolitik risk’ kavramı var. Bu çıkmazın hangi noktaya evrilebileceği konusunda pek fazla fikir sahibi olunamaması, haber akışının karışık ve sağlıksız şekilde ilerlemesi ve yüksek volatilitenin sürmesi yatırımcıları oldukça tedirgin ediyor.

AGRESİF FİYATLAMALARA DİKKAT

Küresel piyasalarda İran ile İsrail arasında başlayan savaşla riskli varlıklardan kaçış süreci ve değerli madenlere yönelik artan ilgi son günlerde etkisini daha da hissettiriyor. Jeopolitik gelişmelerin dayattığı kritik emtialarda yükseliş hareketi ve bunun enflasyona yönelik taşıdığı risk, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması önünde engel teşkil ediyor. Gümrük tarifelerinin ve jeopolitik gelişmelerin enflasyonist hareketler ve serbest ticaret üzerinde engel oluşturması ise küresel ekonomik büyüme beklentisinin aşağı yönlü revize olmasına neden oluyor.

Bu konjonktürde; İsrail-İran sürecine sadece ‘petrol fiyatları’ üzerinden değerlendirme yaparak fiyatlamalar hakkında fikir yürütmenin sağlıklı bir yaklaşım olmadığına dikkat çeken uzmanlara göre; Ortadoğu’daki gelişmeler ve sürecin giderek genişleme eğiliminde olması, küresel ekonomide zaten var olan belirsizliklerin farklı bir boyuta evrilmesine neden olabilir. Hem savaşın daha da büyümesi hem de ekonomilere ilişkin olası risklerin artması durumunda piyasaların bu riskleri agresif şekilde fiyatlamasının kaçınılmaz olacağı uyarısı da yapılıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
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BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi
Bu hafta borsada en çok kazandıran 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
GERİ
İLERİ
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