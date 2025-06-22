BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?

Piyasaların ve özellikle de yerel varlıkların ana odağında, fiyatlaması en güç başlık olan ‘jeopolitik risk’ kavramı var. Bu çıkmazın hangi noktaya evrilebileceği konusunda pek fazla fikir sahibi olunamaması, haber akışının karışık ve sağlıksız şekilde ilerlemesi ve yüksek volatilitenin sürmesi yatırımcıları oldukça tedirgin ediyor.

AGRESİF FİYATLAMALARA DİKKAT

Küresel piyasalarda İran ile İsrail arasında başlayan savaşla riskli varlıklardan kaçış süreci ve değerli madenlere yönelik artan ilgi son günlerde etkisini daha da hissettiriyor. Jeopolitik gelişmelerin dayattığı kritik emtialarda yükseliş hareketi ve bunun enflasyona yönelik taşıdığı risk, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması önünde engel teşkil ediyor. Gümrük tarifelerinin ve jeopolitik gelişmelerin enflasyonist hareketler ve serbest ticaret üzerinde engel oluşturması ise küresel ekonomik büyüme beklentisinin aşağı yönlü revize olmasına neden oluyor.

Bu konjonktürde; İsrail-İran sürecine sadece ‘petrol fiyatları’ üzerinden değerlendirme yaparak fiyatlamalar hakkında fikir yürütmenin sağlıklı bir yaklaşım olmadığına dikkat çeken uzmanlara göre; Ortadoğu’daki gelişmeler ve sürecin giderek genişleme eğiliminde olması, küresel ekonomide zaten var olan belirsizliklerin farklı bir boyuta evrilmesine neden olabilir. Hem savaşın daha da büyümesi hem de ekonomilere ilişkin olası risklerin artması durumunda piyasaların bu riskleri agresif şekilde fiyatlamasının kaçınılmaz olacağı uyarısı da yapılıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.