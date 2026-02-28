Altın ve döviz piyasalarındaki fiyat hareketleri yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Sabah saatlerinde piyasalarda oluşan son tablo yakından izleniyor.
Peki, 28 Şubat 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altın hangi seviyelerde işlem görüyor?
Güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 7.435,91 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 12.403,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 24.791,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 48.504,87 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 49.343,00 TL
- Ons altın satış fiyatı: 5.263,48 Dolar