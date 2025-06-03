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Altın güne nasıl başladı? 3 Haziran altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 230 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 400 liradan satılıyor.

03 Haziran 2025 | 10:43
Altın güne nasıl başladı? 3 Haziran altın fiyatları

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,7 artışla 4 bin 260 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybıyla 4 bin 230 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 400 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 2,8 yükselerek 3 bin 381 dolardan kapandı. Yeni güne düşüşle başlayan ons altın yüzde 0,7 değer kaybıyla 3 bin 358 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin korumacı ticaret politikalarına ilişkin söylemlerin artması ve çelik ürünlerine yönelik ek tarife beklentileriyle birlikte artan belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, tarifelere yönelik söylemlerin enflasyonist baskıları artırabileceği ve ekonomik büyümede aşağı yönlü riskleri beraberinde getirebileceği ifade ederek, bu durumun altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

Öte yandan, büyüme açısından önemli göstergeler arasında yer alan istihdam verileri yatırımcıların odağında yer alırken, bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisiyle başlayacak ve hafta boyunca açıklanacak istihdam verileri de yakından takip edilecek.

Analistler, altın fiyatlarının dolar endeksindeki yükseliş ve kar satışlarının etkisiyle dört haftanın zirvesinden gerilediğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin, güvenli liman varlıklara olan talebi destekleyebileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 340 dolar seviyesinin destek, 3 bin 380 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Bir şirket daha temettü teklifini duyurdu
Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell... Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 23 şirket
2 Haziran borsada gün sonu rakamları
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki 193 Ofis Binasını sattı
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
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