Altın güne nasıl başladı? 4 Eylül altın fiyatları

Altının gramı, dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 4 bin 710 liradan tamamlamıştı. Yeni güne satış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 4 bin 681 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 710 liradan, cumhuriyet altını 30 bin 710 liradan satılıyor.

Altının onsu güne düşüşle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,6 değer kaybıyla 3 bin 536 dolardan işlem görüyor.

- Altında kar satışları etkili oluyor

Para politikası alanındaki gelişmeler kıymetli metaller tarafında da yakından takip edilirken, ons altın gelen kar satışlarının etkisiyle 7 işlem günü süren yükseliş serisine ara verdi.

Altının ons fiyatı dün 3 bin 578,54 dolara çıkarak rekor kırmasının ardından yeni işlem gününde kar realizasyonlarının etkisiyle güne satıcılı başladı. Dün yüzde 0,7 yükselişle 3 bin 559 dolardan kapanan ons altın, şu sıralarda yüzde 0,6 azalışla 3 bin 536 dolardan alıcı buluyor.

Gümüşün ons fiyatı da dün 41 dolar olan kritik direnci geçmesinin ardından günü yüzde 0,8 artışla 41,2 dolardan tamamladı. Yeni işlem gününde gümüş tarafında da satıcılı seyir etkili olurken, gümüşün ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,8 düşüşle 40,9 dolar seviyesine geriledi.