  • BİST’ten dün bir hisseye tedbir kararı geldi (3 Eylül)

BİST’ten dün bir hisseye tedbir kararı geldi (3 Eylül)

BİST’in KAP'a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) yaptığı bildirimde, SMRVA hissesi hakkında tedbir kararı alındığı açıklandı.


Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 3 Eylül 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SMRVA.E paylarında 04/09/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/10/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

