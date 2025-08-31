250 nüfuslu köy yılda 800.000 turist ağırlıyor: Yerel halk öfkeli

Saint‑Guilhem‑le‑Désert, Fransa'da Hérault kanyonlarında yer alan pitoresk bir köy. Nüfusu 250 olan köy yılda yaklaşık 600.000 ile 800.000 turist çekiyor. Köy Fransa'nın en güzel yerlerinden biri olarak biliniyor ve ortaçağ atmosferiyle dikkat çekiyor.
1 Köylüler sıkıntılı
Fransız portalı beautycase’in haberine göre burada asıl zorluk, köy sakinlerinin yaşam kalitesini korumak ile turist akınını yönetmek.
2 'Günlük yaşamımı etkiliyor'
Habere göre köyün emekli bir sakini "Günlük yaşamımı etkiliyor. Hareketlerimizi kalabalığa göre ayarlıyoruz. İstediğimiz zaman dışarı çıkamıyoruz. İstediğimiz zaman alışveriş yapamıyoruz diyor.
3 Önceden plan yapmak zorundayız
Yaz günleri için herkes alışveriş gibi aktiviteler için önceden plan yapıyor:
“Hesap yapmak gerekiyor. Akşamları pencereleri açık bırakmak söz konusu değil. Her şeyi kapatmak, klimayı çalıştırmak zorundayız; çok gürültü oluyor.”
4 Otopark
Otopark konusu da önemli. 15 yıl önce merkezdeki otoparka erişim sınırlanmış ve birkaç kilometre ötede başka alanlar açımış ve servis seferleri başlatılmış.
5 Tanıtım azaltıldı
Ayrıca belediye baskıyı azaltmak amacıyla, özellikle popüler olan bazı turistik mekanların tanıtımını durdurma kararı almış.
Bu önlemler, turist akışını daha iyi dağıtmayı ve hassas çevreleri korumayı amaçlıyor.