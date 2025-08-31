ARA
DOLAR
41,14
0,24%
DOLAR
EURO
48,07
0,29%
EURO
GRAM ALTIN
4560,65
1,15%
GRAM ALTIN
BIST 100
11288,05
-0,71%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ceren Oral
Ceren Oral

Diğer Yazıları

Sonbahar portföyü nasıl olmalı? 14 kurumdan yatırım stratejileri

Piyasalar yaz dönemini geride bırakmaya hazırlanırken, yurt içi-yurt dışı gelişmelerin ve beklentilerin de etkisiyle portföylerde hesaplar değişiyor.

31 Ağustos 2025 | 11:20
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? 14 kurumdan yatırım stratejileri

Biz de sonbahar süreci için portföy önerilerinde öne çıkan yatırım enstrümanlarını ve stratejilerini araştırdık, yatırım araçlarına dair öngörüleri analiz ettik. Geldiğimiz noktada, Borsa İstanbul’daki (BİST) olumlu görünüm ve artan iyimser beklentilerle hissenin portföylerde ağırlığının artırılabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bu noktada riski dağıtacak enstrümanlardan bir sepet yapılmasının da önemi üzerinde duruyor. Portföy dağılımlarında hissenin ardından TL mevduat başta olmak üzere sabit getirili ürünlere ve altına ağırlık veriliyor.

Piyasalar, oldukça hareketli geçen yaz dönemini geride bırakıyor. Yazın sonuna geldiğimiz bu süreçte, yaşanan yurt içi-yurt dışı gelişmelerin ve beklentilerin de etkisiyle, yatırımcılar sonbahar dönemine girerken yatırım kararlarını nasıl vermeleri ve portföylerini ne şekilde oluşturmaları gerektiğini oldukça merak ediyor. Bu noktada, portföyler oluşturulurken yatırımcıların tercihleri üzerinde belirleyici olacak birçok önemli gündem maddesi bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

Sonbahar portföyü nasıl olmalı? 14 kurumdan yatırım stratejileri-1
0
Ceren Oral
Ceren Oral

Diğer Yazıları
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL