EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ETYAT) / Yüzde 200

Şirket, 300.000.000 TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 20.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesini 698.750,22-TL'lik kısmın Emisyon Primlerinden 23.301.249,78-TL'lik kısmının Olağanüstü Yedeklerden, 16.000.000-TL'nin ise Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından karşılanmak üzere tamamı bedelsiz olmak üzere 20.000.000 TL'dan 60.000.000 TL'na artırılmasına karar vermişti. 3 Eylül'de SPK'ya başvurulduğunu duyurdu.

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EUKYO) / Yüzde 200

Şirket, 300.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 20.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesini 20.500.000 TL'lik kısmının Olağanüstü Yedeklerden, 19.500.000'nin ise Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından karşılanmak üzere tamamı bedelsiz olmak üzere 20.000.000 TL'den 60.000.000 TL'na artırılmasına karar verdi. 3 Eylül'de SPK'ya başvurulduğunu duyurdu.

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EUYO) / Yüzde 200

Şirket, 300.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 20.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesini 39.034,35-TL'lik kısmın Emisyon Primlerinden 21.960.965,65-TL'lik kısmının Olağanüstü Yedeklerden, 18.000.000'nin ise Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından karşılanmak üzere tamamı bedelsiz olmak üzere 20.000.000 TL'den 60.000.000 TL'na artırılmasına karar verdi. 3 Eylül'de SPK'ya başvurulduğunu duyurdu.

