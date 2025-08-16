Belçika’da fon şirketi kurdu

Girişim sermayesi portföy yönetimi şirketi Letven Capital; fikir, başlangıç, büyüme, ileri aşama ve kurumsal firma seviyesinde her biri alanında önemli etkiye sahip girişimlere yatırımlar gerçekleştiriyor.

Ekonomist’in 17 - 30 Ağustos 2025 tarihli sayısından

Kurumsal stratejik ekosistem iş birliği yaptığı TİMUS ve SOFA ile birlikte beşinci yılında 6 milyar TL fon büyüklüğü değerine ulaşan Letven Capital, 25 girişime 78 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi.

BEŞ STRATEJİK ALAN

Belçika’da kurudukları fon şirketiyle Avrupa girişim ekosistemine açıldıklarını söyleyen Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, yeni portföy şirketi Forka Capital’in sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da girişimlere yatırım yapmaları için önemli bir çıpa olacağını belirtiyor.

Girişim ekosistemi konusunda ABD ve Çin’in gerisinde kalan ve bu açığı kapatmaya çalışan AB’nin bu alanda bir atağa kalkmak üzere olduğunu vurgulayan Kılıç, “Bu nedenle Belçika’daki varlığımız bizim için stratejik bir konumlanma olacak. Avrupa Birliği’nin 450 milyar Euro bütçe ile kurduğu rekabetçilik fonu ECF, kaçırılmaması gereken bir fırsat penceresi. Forka Capital’in yöneteceği ARTIO isimli Belçika’da kurduğumuz fon ile bu dalgadan güç almayı hedefliyoruz ve yatırımlarda beş önemli alana odaklanacağız” diyor.

Kılıç; bu alanları, yeşil ve mavi ekonomi, sağlık ve biyoteknoloji, dijital liderlik ve inovasyon, yapay zeka ve robotik, kuantum teknolojileri, 6G, savunma ve uzay teknolojileri ve siber güvenlik teknolojileri olarak sıralıyor. Kılıç, ilkini Türkiye’de “Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü”nde kuracakları ardından İngiltere ve Hollanda’da açacakları TarsLabs’ler’in tarım teknolojileri konusunda bir teknopark gibi çalışacağını ve ekosistemde bu alanda uzmanlaşmakta olan girişimler için bir hızlandırıcı gibi faaliyet göstereceğini ifade ediyor. TarsLabs’ler akademi ve özel sektör ile iş birliği yaparak bu bölgelerdeki tarım girişimlerini seçip yatırım yapılmasına olanak sağlayacak.

YETENEK HAVUZU

Bu yatırımlar aracılığıyla İngiltere ve Hollanda pazarlarının kendileri için bir köprü vazifesi göreceğini söyleyen Kılıç, Türkiye’deki tarım teknolojilerinin Kıta Avrupası’na pazarlanmasının Avrupa’daki tarım teknolojilerinin Türkiye’ye getirilmesinin mümkün olacağını belirtiyor.

Türkiye; tarım, gıda ve iklim alanlarında erken aşama girişimlerin gelişimi için bir yetenek ve problem havuzu niteliği taşıyor. İngiltere; yatırımcı ilişkileri, kitle fonlama ve finansal geçerlilik açısından TarsLabs’in global açılımının finansal tabanını oluşturacak. Hollanda ise, tarım teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanlarında AR-GE ve inovasyon derinliği ile Avrupa’nın en olgun girişimcilik ortamlarından biri olarak kritik rol oynayacak.