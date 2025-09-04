ARA
DOLAR
41,18
0,05%
DOLAR
EURO
48,08
0,18%
EURO
GRAM ALTIN
4686,85
-0,48%
GRAM ALTIN
BIST 100
10856,37
1,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bugün sermaye artırımı yapan 3 hissenin fiyatında düzeltme

Bugün sermaye artırımı yapan 3 hissenin fiyatında düzeltme

Borsa İstanbul A.Ş., bugün iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapan bir şirket ile bedelli sermaye artırımı yapan iki şirket için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.


Bugün sermaye artırımı yapan 3 hissenin fiyatında düzeltme

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün üç hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM) ve Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) paylarının fiyatında bedelli, 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO) paylarının fiyatında ise iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM)

%100 Bedelli Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 2,77 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO)

%2645 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 11,712 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)

%100 Bedelli Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 2,36 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL