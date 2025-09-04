Bugün sermaye artırımı yapan 3 hissenin fiyatında düzeltme

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün üç hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM) ve Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) paylarının fiyatında bedelli, 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO) paylarının fiyatında ise iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM)

%100 Bedelli Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 2,77 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO)

%2645 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 11,712 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)

%100 Bedelli Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 2,36 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)