Google, Youtube ve diğer Google servisleri çöktü mü? Neden açılmıyor? İlk açıklama geldi

NE OLMUŞTU?

Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre saat 10:00 itibari ile Google ve tüm servislerine erişim problemi yaşandığı görülüyor.

Bugün bazı Türkiye'nin de dahi olduğu bazı ülkelerde Google ve YouTube başta olmak üzere Google hizmetlerine erişimde sorun yaşanıyor. Google hizmetleri kesintiye uğramış durumda. Yaşanan sorun ilk yorumlara göre özellikle Güneydoğu Avrupa'da hissedildi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar Yunanistan, Gürcistan, Bulgaristan gibi ülkelerin de sorundan etkilendiğini belirtiyor.

Kesintileri takip eden DownDedector verilerine göre Google ile Youtube ve benzeri Google platformlarına erişimlerle ilgili hata bildirim sayısı zıplamış görünüyor.