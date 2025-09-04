Google, Youtube ve diğer Google servisleri çöktü mü? Neden açılmıyor? İlk açıklama geldi

Google'da bugün önemli sorunlar var gibi görünüyor. Kullanıcılar Google çöktü mü sorusunu yanıt bulmaya çalışıyor. Sosyal medya X'teki paylaşımlarda sorundan Türkiye'nin yanı sıra bazı doğu Avrupa ülkelerinin etkilendiği görülüyor.
İLK AÇIKLAMA GELDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını duyurdu.
Sayan'ın paylaşımı şöyle:
Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @trcert Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz.
Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız.
Kesintinin yaşandığı ülkeler şöyle:
1 Google son 24 saat hata bildirim raporu
NE OLMUŞTU?
Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre saat 10:00 itibari ile Google ve tüm servislerine erişim problemi yaşandığı görülüyor.
Bugün bazı Türkiye'nin de dahi olduğu bazı ülkelerde Google ve YouTube başta olmak üzere Google hizmetlerine erişimde sorun yaşanıyor. Google hizmetleri kesintiye uğramış durumda. Yaşanan sorun ilk yorumlara göre özellikle Güneydoğu Avrupa'da hissedildi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar Yunanistan, Gürcistan, Bulgaristan gibi ülkelerin de sorundan etkilendiğini belirtiyor.
Kesintileri takip eden DownDedector verilerine göre Google ile Youtube ve benzeri Google platformlarına erişimlerle ilgili hata bildirim sayısı zıplamış görünüyor.
2 Gmail son 24 saat hata bildirim raporu
Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre saat 10:00 itibari ile Gmail kullanıcılarının da erişim problemi yaşadığı görülüyor.