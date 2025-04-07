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  • Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, Gram altın ve ONS altın fiyatlarında son durum (7 Nisan)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, Gram altın ve ONS altın fiyatlarında son durum (7 Nisan)

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 3 bin 699 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 940 liradan satılıyor.

07 Nisan 2025 | 10:02
Son Güncellenme: 07 Nisan 2025 | 10:12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, Gram altın ve ONS altın fiyatlarında son durum (7 Nisan)

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 3 bin 710 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 3 bin 699 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 940 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 3 bin 27 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından varlık fiyatlarında oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı.

Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikası küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, diğer ekonomilerden gelebilecek olası misillemeler risk algısının yüksek kalmasına yol açıyor.

ABD yönetiminin tarifelerine cuma günü Çin karşılık açıkladı. Buna göre, ABD'nin karşılıklı tarifeler kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyuruldu.

Öte yandan, söz konusu tarifelerin ABD ekonomisinde enflasyonist baskıları canlı tutacağına yönelik soru işaretleri varlığını korurken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Trump'ın karşılıklı tarifeleri açıklamasının ardından cuma günü ilk kez konuştu.

Tarifelerin beklenenden önemli ölçüde daha yüksek olduğunu dile getiren Powell, olası ekonomik etkilerini değerlendirmenin zor olduğunu vurguladı.

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Altın Fiyatları

 AltınAlışSatış%Saat
 Gram Altın3.693 TL3.694 TL% -0,4609:50
 Çeyrek Altın6.193 TL6.271 TL% -1,7909:36
 Yarım Altın12.387 TL12.518 TL% -1,6709:36
 Tam Altın24.697 TL24.941 TL% -1,6609:36
 Cumhuriyet Altını25.408 TL25.792 TL% -0,3913:00
 22 Ayar Bilezik3.456 TL3.650 TL% -1,6409:37
 Ata Altın$25.283$25.923% 0,0012:52
 Reşat Altın25.440 TL25.825 TL% -0,2613:00
 Has Altın3.699 TL3.699 TL% -0,3009:37
 Altın KG (Dolar)96.80196.814% -0,4109:36
 Altın KG (Euro)106.676106.690% -0,4109:36
 Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL)3.679.454 TL3.679.949 TL% -0,4109:36
 22 Ayar Altın (Gr.)3.492 TL3.687 TL% -1,6209:38
 18 Ayar Altın2.796 TL2.799 TL% 0,0012:52
 14 Ayar Altın2.068 TL2.986 TL% -1,3909:36
 Ziynet Altın24.517 TL25.002 TL% -0,5612:52
 Gremse Altın61.292 TL62.697 TL% -0,5612:52
 İki Buçuk Altın61.292 TL62.275 TL% -0,5612:52
 Beşli Altın124.117 TL126.545 TL% -0,5612:52
 Hamit Altın25.440 TL25.825 TL% -0,2613:00

Analistler, altının yüksek likiditeye sahip olması nedeniyle hisse senedi piyasalarında yaşanan sert düşüşlerin ardından yatırımcıların zararlarını telafi etmek amacıyla altın satmış olabileceğini belirtirken, piyasalarda artan risk ortamlarında marj çağrılarını (margin call) karşılamak için altının sıklıkla satışa konu olduğunu ve bu tür hareketlerin olağan kabul edildiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar seviyesinin destek, 3 bin 50 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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  • ALTIN GRAM - TL 3707,48 -0,08%
  • ALTIN ONS 3034,08 -0,11%
  • BIST 100 9361,2 -0,2%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,69 1,75%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41893 -0,28987%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,35 1,9754%
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  • EURO/TURK LIRASI 41,647 0,0913%
  • STERLIN/DOLAR 1,2825 -0,0818%
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Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
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Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
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