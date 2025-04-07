Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 3 bin 710 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 3 bin 699 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 940 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 3 bin 27 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından varlık fiyatlarında oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı.

Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikası küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, diğer ekonomilerden gelebilecek olası misillemeler risk algısının yüksek kalmasına yol açıyor.

ABD yönetiminin tarifelerine cuma günü Çin karşılık açıkladı. Buna göre, ABD'nin karşılıklı tarifeler kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyuruldu.

Öte yandan, söz konusu tarifelerin ABD ekonomisinde enflasyonist baskıları canlı tutacağına yönelik soru işaretleri varlığını korurken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Trump'ın karşılıklı tarifeleri açıklamasının ardından cuma günü ilk kez konuştu.

Tarifelerin beklenenden önemli ölçüde daha yüksek olduğunu dile getiren Powell, olası ekonomik etkilerini değerlendirmenin zor olduğunu vurguladı.

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Altın Fiyatları

Altın Alış Satış % Saat Gram Altın 3.693 TL 3.694 TL % -0,46 09:50 Çeyrek Altın 6.193 TL 6.271 TL % -1,79 09:36 Yarım Altın 12.387 TL 12.518 TL % -1,67 09:36 Tam Altın 24.697 TL 24.941 TL % -1,66 09:36 Cumhuriyet Altını 25.408 TL 25.792 TL % -0,39 13:00 22 Ayar Bilezik 3.456 TL 3.650 TL % -1,64 09:37 Ata Altın $25.283 $25.923 % 0,00 12:52 Reşat Altın 25.440 TL 25.825 TL % -0,26 13:00 Has Altın 3.699 TL 3.699 TL % -0,30 09:37 Altın KG (Dolar) 96.801 96.814 % -0,41 09:36 Altın KG (Euro) 106.676 106.690 % -0,41 09:36 Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) 3.679.454 TL 3.679.949 TL % -0,41 09:36 22 Ayar Altın (Gr.) 3.492 TL 3.687 TL % -1,62 09:38 18 Ayar Altın 2.796 TL 2.799 TL % 0,00 12:52 14 Ayar Altın 2.068 TL 2.986 TL % -1,39 09:36 Ziynet Altın 24.517 TL 25.002 TL % -0,56 12:52 Gremse Altın 61.292 TL 62.697 TL % -0,56 12:52 İki Buçuk Altın 61.292 TL 62.275 TL % -0,56 12:52 Beşli Altın 124.117 TL 126.545 TL % -0,56 12:52 Hamit Altın 25.440 TL 25.825 TL % -0,26 13:00

Analistler, altının yüksek likiditeye sahip olması nedeniyle hisse senedi piyasalarında yaşanan sert düşüşlerin ardından yatırımcıların zararlarını telafi etmek amacıyla altın satmış olabileceğini belirtirken, piyasalarda artan risk ortamlarında marj çağrılarını (margin call) karşılamak için altının sıklıkla satışa konu olduğunu ve bu tür hareketlerin olağan kabul edildiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar seviyesinin destek, 3 bin 50 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.