  • Altın
  • Altın haftaya rekorla girdi! Gümüş zirveye göz kırpıyor

Altın haftaya rekorla girdi! Gümüş zirveye göz kırpıyor

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Çeyrek ve yarım altın fiyatları merak edilirken, gram ve ons altındaki son durum da araştırılıyor. Peki, 12 Ocak 2026 itibarıyla çeyrek altın ne kadar, yarım altın kaç lira oldu?


Son Güncellenme:
Gram altın 6.380 TL seviyesine, ons altın da 4.601 dolar düzeyine çıkarak rekor seviyeleri gördü.

İran’da protestoların yayılması, ABD’nin bölgeye olası müdahale sinyalleri vermesi, Başkan Donald Trump’ın Grönland konusunda askeri seçeneği gündeme taşıması ve Fed Başkanı Powell hakkında soruşturma sürecinin başlatılması, piyasalardaki belirsizlik algısını güçlendirdi. Bu gelişmeler sonucunda da altın yukarı yönlü ivme kazandı.

Gümüşte son durum ne?

Öte yandan gümüş fiyatları, söz konusu gelişmelerin etkisiyle yaklaşık yüzde 4 artış kaydederken, tarihi zirveye oldukça yaklaştı.

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.339,00 TL

  •  Çeyrek altın satış fiyatı: 10.562,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 21.122,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 41.475,15 TL
  •  Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.082,00 TL
  • Gremse altın satış fiyatı: 104.005,95 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 4.567,86 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

