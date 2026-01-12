Altın haftaya rekorla girdi! Gümüş zirveye göz kırpıyor

Gram altın 6.380 TL seviyesine, ons altın da 4.601 dolar düzeyine çıkarak rekor seviyeleri gördü.

İran’da protestoların yayılması, ABD’nin bölgeye olası müdahale sinyalleri vermesi, Başkan Donald Trump’ın Grönland konusunda askeri seçeneği gündeme taşıması ve Fed Başkanı Powell hakkında soruşturma sürecinin başlatılması, piyasalardaki belirsizlik algısını güçlendirdi. Bu gelişmeler sonucunda da altın yukarı yönlü ivme kazandı.

Gümüşte son durum ne?

Öte yandan gümüş fiyatları, söz konusu gelişmelerin etkisiyle yaklaşık yüzde 4 artış kaydederken, tarihi zirveye oldukça yaklaştı.

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.339,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.562,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.122,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 41.475,15 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.082,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 104.005,95 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.567,86 dolar

