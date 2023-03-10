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Altın ithalatında yeni düzenleme

Dahilde işleme rejimi (DİR) kapsamında ithal edilen altın ve gümüşün gümrük idarelerine beyan zorunluluğu getirildi.

10 Mart 2023 | 09:52
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Altın ithalatında yeni düzenleme

Türkiye'de yerleşik kişilerce 40 kilogramı aşmamak üzere standart işlenmemiş altın ithalatında gümrük idarelerine ilgili bilgilendirmelerin yapılması zorunlu olacak.

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kararı kapsamında ithal edilen altın ve gümüşün bilgilerinin gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunlu olacak.

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğ ile kıymetli maden standartları ve rafinerileri hakkında tebliğde paralel değişiklik öngören tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde yapılan değişikliğe göre, DİR kapsamında kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye'de yerleşik kişilerce 40 kilogramı aşmamak üzere standart işlenmemiş altın veya 200 kilogramı aşmamak üzere standart işlenmemiş gümüş ithalinde, kıymetli madenin formu, külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunlu olacak.

Aynı gazetede yer alan kıymetli maden standartları ve rafinerileri hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğle, rafinerilerin faaliyet konuları arasına söz konusu madenlerin ithalatı eklendi.

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