Altın piyasasında son durum: 6 Mart 2026 gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik haftanın son işlem gününde de yakından izleniyor. Yatırımcılar ve altın alım-satımı yapmayı planlayanlar güncel fiyatları araştırıyor. 6 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve yarım altın hangi seviyelerde işlem görüyor? İşte ons, gram, çeyrek ve yarım altında son durum.

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 7.253,1 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.181 TL

Yarım altın satış fiyatı: 24.369 TL

Tam altın satış fiyatı: 48.462,63 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.514 TL

Ons altın satış fiyatı: 5.120,8 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ