Altın piyasasında son durum: 6 Mart 2026 gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik haftanın son işlem gününde de yakından izleniyor. Yatırımcılar ve altın alım-satımı yapmayı planlayanlar güncel fiyatları araştırıyor. 6 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve yarım altın hangi seviyelerde işlem görüyor? İşte ons, gram, çeyrek ve yarım altında son durum.
Güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 7.253,1 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 12.181 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 24.369 TL
- Tam altın satış fiyatı: 48.462,63 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.514 TL
- Ons altın satış fiyatı: 5.120,8 dolar