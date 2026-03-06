ARA
  • Altın piyasasında son durum: 6 Mart 2026 gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Altın piyasasında yaşanan gelişmeler yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 6 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? İşte ons, gram, çeyrek ve yarım altında güncel satış fiyatları...

Son Güncellenme:
Altın piyasasında hareketlilik haftanın son işlem gününde de yakından izleniyor. Yatırımcılar ve altın alım-satımı yapmayı planlayanlar güncel fiyatları araştırıyor. 6 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve yarım altın hangi seviyelerde işlem görüyor? İşte ons, gram, çeyrek ve yarım altında son durum.

Güncel altın satış fiyatları 

  • Gram altın satış fiyatı: 7.253,1 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 12.181 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 24.369 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 48.462,63 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.514 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 5.120,8 dolar

