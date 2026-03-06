ARA
  • Güncel döviz kurları: 6 Mart 2026 dolar ve euro ne kadar oldu?

Güncel döviz kurları: 6 Mart 2026 dolar ve euro ne kadar oldu?

Küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisiyle döviz piyasalarındaki hareket yakından izleniyor. Yatırımcılar ve piyasa aktörleri güncel kur seviyelerini merak ediyor. Peki, 6 Mart 2026 itibarıyla dolar ve euro kaç liradan işlem görüyor?

Güncel döviz kurları: 6 Mart 2026 dolar ve euro ne kadar oldu?

Döviz piyasalarında yaşanan dalgalanma hem küresel gelişmeler hem de yurt içi ekonomik gündemin etkisiyle yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve piyasa aktörleri güncel kur seviyelerini araştırırken, dolar ve eurodaki son durum merak konusu oluyor. Peki, 6 Mart 2026 itibarıyla dolar ve euro hangi seviyelerde işlem görüyor? İşte döviz piyasasında son tablo…

Dolar ve euro fiyatları bugün ne kadar oldu?

Dolar bugün saat 10:01 itibarıyla 44,0567 (alış) 44,0910 (satış) seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 51,2531 bandında seyrediyor.

