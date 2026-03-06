Döviz piyasalarında yaşanan dalgalanma hem küresel gelişmeler hem de yurt içi ekonomik gündemin etkisiyle yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve piyasa aktörleri güncel kur seviyelerini araştırırken, dolar ve eurodaki son durum merak konusu oluyor. Peki, 6 Mart 2026 itibarıyla dolar ve euro hangi seviyelerde işlem görüyor? İşte döviz piyasasında son tablo…

Dolar ve euro fiyatları bugün ne kadar oldu?

Dolar bugün saat 10:01 itibarıyla 44,0567 (alış) 44,0910 (satış) seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 51,2531 bandında seyrediyor.