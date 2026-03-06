ARA
  DMM'den "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddialarına yönelik açıklama

DMM'den "Antalya’da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddialarına yönelik açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Antalya’da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

DMM'den "Antalya’da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddialarına yönelik açıklama

DMM, bazı sosyal medya paylaşımlarına yansıyan, "Antalya’da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"İddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri hareketlilik söz konusu değil"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan DMM, bahse konu uçuşların TUSAŞ tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında yapılan test uçuşları olduğu belirtildi:

"Bazı sosyal medya paylaşımlarında, "Antalya’da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Bahse konu uçuşlar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında planlanan test faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Antalya Hava Meydan Komutanlığı’ndan kalkışlı olarak deniz sahası üzerinde icra edilen bu test uçuşları sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşması nedeniyle patlama benzeri yüksek sesler duyulabilmektedir. İddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri hareketlilik söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızın toplumda panik ve korku yayma amaçlı paylaşımlara karşı hassas ve dikkatli olması; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur."

