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Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 20 Eylül 2024 altın fiyatları...

20 Eylül 2024 | 10:51
Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları, Fed'in faiz indirimi sonrası yükselişini sürdürerek yeni rekor kırdı. 

Dün alış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 600 dolardan işlem görüyor.

Önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 2 bin 831 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 2 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 700 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 750 liradan satılıyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından "yumuşak iniş" ihtimaline yönelik beklentilerin yeniden güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

Dünya genelinde Fed'in çarşamba günkü kararı sonrasında ABD'de ekonominin ne yönde ilerleyeceği değerlendirilmeye devam edilirken, resesyondan kaçınılabileceği ihtimali risk iştahını besliyor.

Fed'in projeksiyonlarına göre yıl sonuna kadar 50 baz puanlık daha indirim beklentisi öngörülürken, piyasalarda ise yıl sonuna kadar 75 baz puanlık indirim beklentileri öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 570 dolar seviyesinin destek, 2 bin 600 ve 2 bin 630 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
Yabancı yatırımcılar hisse sattı, tahvil aldı
Aksa Enerji'den Özbekistan açıklaması
Türk Telekom'dan (TTKOM) Fitch notu açıklaması
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten (EREGL) Fitch notu açıklaması
Turkcell'den (TCELL) Fitch notu açıklaması
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) Fitch notu açıklaması
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