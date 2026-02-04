ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın ve gümüşte yeni yükseliş dalgası: Gram, çeyrek ve ons altın kaç TL oldu? (4 Şubat 2026)

Altın ve gümüşte yeni yükseliş dalgası: Gram, çeyrek ve ons altın kaç TL oldu? (4 Şubat 2026)

Cuma ve pazartesi günkü sert düşüşün ardından altın ve gümüş fiyatları yeniden yükselişe geçti. Peki, gram, çeyrek, yarım ve ons altın bugün kaç TL oldu? 4 Şubat 2026 güncel altın fiyatlarında son durum ne?

Merve Özçelik
Merve Özçelik
[email protected]

Son Güncellenme:
Altın ve gümüşte yeni yükseliş dalgası: Gram, çeyrek ve ons altın kaç TL oldu? (4 Şubat 2026)

Altın fiyatları, rekor seviyelerdeki sert düşüşün ardından yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Değerli metalde son işlemlerde toparlanma sinyalleri öne çıktı. Peki gram, çeyrek, yarım ve ons altın bugün kaç TL oldu? 4 Şubat 2026 güncel altın ve gümüş fiyatlarında son durum ne?

Güncel altın fiyatları

Ons altın, 5 bin 14 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

Gram altın şu sıralar 7 bin 745 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altının satış fiyatı ise 11 bin 624 TL oldu.

Gümüş fiyatlarında son durum

Ons gümüş yüzde 2,1 yükselişle 86,92 dolar seviyesine çıktı. Şu sıralar 86,95 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Değerli metal, perşembe günü 121,64 dolara ulaşarak en yüksek seviyesini görmüştü.

Gram gümüş ise 118,77 lira seviyesinden işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Haberler
Altın durdurulamıyor: 2009'dan bu yana en güçlü aylık yükseliş! 2 değerlendirme var
Altın durdurulamıyor: 2009'dan bu yana en güçlü aylık yükseliş! 2 değerlendirme var
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL