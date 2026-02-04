Altın ve gümüşte yeni yükseliş dalgası: Gram, çeyrek ve ons altın kaç TL oldu? (4 Şubat 2026)

Altın fiyatları, rekor seviyelerdeki sert düşüşün ardından yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Değerli metalde son işlemlerde toparlanma sinyalleri öne çıktı. Peki gram, çeyrek, yarım ve ons altın bugün kaç TL oldu? 4 Şubat 2026 güncel altın ve gümüş fiyatlarında son durum ne?

Güncel altın fiyatları

Ons altın, 5 bin 14 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

Gram altın şu sıralar 7 bin 745 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altının satış fiyatı ise 11 bin 624 TL oldu.

Gümüş fiyatlarında son durum

Ons gümüş yüzde 2,1 yükselişle 86,92 dolar seviyesine çıktı. Şu sıralar 86,95 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Değerli metal, perşembe günü 121,64 dolara ulaşarak en yüksek seviyesini görmüştü.

Gram gümüş ise 118,77 lira seviyesinden işlem görüyor.

