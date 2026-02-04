Rekabet Kurulu, Google'a 'Android' soruşturması açtı

Rekabet Kurumu, Google'ın Android işletim sistemine yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kurul tarafından başlatılan Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi’nde edinilen bulgular kapsamında, Google ile mobil cihaz üreticileri arasında oluşan mevcut sözleşme yapısının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılık oluşturabileceğinden dolayı soruşturma açılmasına karar verildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında hangi başlıklar incelenecek?

Soruşturma kapsamında Google Arama parçacığına ilişkin fiili münhasırlık etkisi, Google Chrome ve Google Sesli Asistan gibi Google’ın belirli hizmetleri aracılığıyla Google Arama’ya geniş çerçevede varsayılan avantajı sağlanması, Google Chrome tarayıcısına çeşitli avantajlar sağlanması, işletim sistemini lisanslayan cihaz üreticilerinin Android açık kaynak kodunu temel alan yeni bir işletim sistemi geliştirmesi veya Android açık kaynak kodunu temel alan üçüncü taraf işletim sistemini cihazlarında kullanmasının yasaklanması gibi hususlar incelenecek.

Ayrıca, Android uygulama geliştiricilerini etkileyen Google’ın Android Geliştirici Doğrulama Programı kapsamında yakın tarihte gerçekleştirdiği bazı politika değişikliklerinin de inceleneceği ifade edildi.

Rekabet Kurumu'nun açıklaması

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurulu (Kurul) tarafından başlatılan Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi’nde edinilen bulgular kapsamında, 19.09.2018 tarihli ve 18-33/555-273 sayılı Google Android kararı sonrası GOOGLE ile mobil cihaz üreticileri arasında oluşan mevcut sözleşme yapısının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a (4054 Sayılı Kanun) aykırılık oluşturabileceği endişesi ortaya çıkmıştır.

Bu bağlamda, endişe konusu davranışlar arasında; - Google Arama parçacığına ilişkin fiili münhasırlık etkisi, - Google Chrome ve Google Sesli Asistan gibi GOOGLE’ın belirli hizmetleri aracılığıyla Google Arama’ya geniş çerçevede varsayılan avantajı sağlanması, - Google Chrome tarayıcısına çeşitli avantajlar sağlanması, - İşletim sistemini lisanslayan cihaz üreticilerinin Android açık kaynak kodunu temel alan yeni bir işletim sistemi geliştirmesi veya Android açık kaynak kodunu temel alan üçüncü taraf işletim sistemini cihazlarında kullanmasının yasaklanması gibi hususlar yer almaktadır.

GOOGLE ile cihaz üreticileri arasındaki sözleşme ilişkisi çerçevesinde şekillenen bu endişelerin yanı sıra, Android uygulama geliştiricilerini etkileyen GOOGLE’ın Android Geliştirici Doğrulama Programı kapsamında yakın tarihte gerçekleştirdiği bazı politika değişiklikleri de inceleme kapsamına alınmıştır. Söz konusu değişikliklerle geliştiricilere yönelik birtakım yükümlülüklerin öngörüldüğü tespit edilmiş olup, GOOGLE’ın bu politikasının rekabeti ihlal edip etmediği değerlendirilecektir.

Bu bağlamda, Kurulun 08.01.2026 tarihli ve 26-01/2-M sayılı kararı ile GOOGLE’ın cihaz üreticileri ile imzaladığı sözleşmeler ve Android Geliştirici Doğrulama Programı vasıtasıyla, 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak Kanun’un 40. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır."